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Гейлі: Твіт Трампа про ядерну кнопку не дав Кім Чен Ину розслабитися

Понеділок, 8 січня 2018, 02:34

Твіт президента США Дональд Трампа про те, що він має більшу ядерну кнопку, ніж Кім Чен Ин, не дав північнокорейському лідеру розслабитися і ясно дав зрозуміти ризик ядерного протистояння.

Про це заявила посол США в ООН Ніккі Хейлі в ефірі телеканалу ABC, пише Reuters.

Відповідаючи на питання, чи був твіт президента гарною ідеєю, Гейлі сказала: "Я думаю, що (Трамп) завжди повинен тримати Кіма в узді. Дуже важливо, щоб ми ніколи не дозволяли йому стати самовпевненим до такої міри, щоб не усвідомлювати реальності того, що станеться, якщо він почне ядерну війну".

Гейлі сказала, що Північна Корея повинна чітко розуміти, що Сполучені Штати не будуть знижувати тиск на Кім Чен Ина.

"Ми не збираємося дозволяти їм використовувати і драматизувати той факт, що у них є кнопка прямо на їхньому столі, і вони можуть знищити Америку", - сказала вона. "Ми хочемо завжди нагадувати їм, що ми теж можемо вас знищити, тому будьте дуже обачні і обережні з вашими словами і діями".

Директор ЦРУ Майк Помпео також виступив з підтримкою заяви Трампа про ядерну кнопку в програмі CBS "Face the Nation", заявивши, що вона "відповідає політиці США", метою якої є денуклеаризація Корейського півострова.

Помпео повторив, що, на його думку, Північна Корея знаходиться всього в декількох місцях від переходу лінії, коли зможе поставити США під загрозу ядерного нападу.

Як відомо, раніше Кім Чен Ин заявив: "Вашингтон ніколи не почне війни проти нас, бо всі Сполучені Штати знаходяться в межах дії нашої ядерної зброї. Ядерна кнопка лежить на моєму столі. Це реальність, а не погроза".

У відповідь на слова Кім Чен Ина Трамп написав у Twitter, що у нього теж є ядерна кнопка, але вона набагато більша і потужніша.

Критики Трампа вважають, що твіт і постійна присутність Трампа в мережі загрожують миру і порушують правила Twitter, що забороняють погрози насильством.

Як повідомляв Reuters, у середу деякі користувачі протестували біля штаб-квартири Twitter у Сан-Франциско з вимогою заблокувати аккаунт президента.

Соцмережа Twitter повідомила, що облікові записи, які належать світовим лідерам, мають особливий статус і відхилила заклики користувачів видалити акаунт президента США.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКНДРТрампядерна зброясоцмережі
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