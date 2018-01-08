Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На КПВВ "Майорське" затримано іноземця з великою сумою готівки

Понеділок, 8 січня 2018, 04:00

На контрольному пункті в’їзду-виїзду "Майорське" затримано іноземця з великою сумою готівки.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Повідомляється, що іноземець, громадянин Грузії, слідував з непідконтрольної Україні території. 

"Прикордонники Краматорського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили 140 тисяч гривень та 10 тисяч доларів США. Іноземець приховав їх серед особистих речей, які були в автомобілі", – повідомили в ДПСУ.

Громадянина та виявлені гроші передано співробітникам Національної поліції.

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасконтрабанда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
07:06
За добу відбулося 61 бойове зіткнення. Українська авіація атакувала 11 разів – Генштаб
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
Усі новини...
Реклама: