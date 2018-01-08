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Танкер з іранською нафтою досі горить біля берегів Китаю

Понеділок, 8 січня 2018, 04:46

Танкер з іранською нафтою, який два дні тому зіткнувся з китайським вантажним кораблем в Східно-Китайському морі, продовжує горіти, пошуки зниклих 32 членів екіпажу поки безрезультатні.

Про це пише Reuters.

Військово-морський флот США відправив військовий літак для надання допомоги в пошуку на території 3600 квадратних миль (12 350 кв. км), але він не знайшов жодного з 32 зниклих членів екіпажу танкера.

Китай відправив на місце чотири рятувальні судна і три очисних судна. Південна Корея також задіяла корабель і вертоліт.

Китайське вантажне судно, яке перевозило американське зерно, отримало незначне пошкодження і 21 член екіпажу, всі громадяни Китаю, були врятовані.

Ступінь впливу на екологію та площа розливу нафти ще не встановлені, але відштовхуючись від тоннажу, який танкер перевозив, він може бути найгіршим з 1991 року, коли 260 тисяч тонн нафти розлилися біля узбережжя Анголи.

Танкер, зареєстрований в Панамі, який прямував з Ірану до Південної Кореї перевозив 136 тисяч тонн конденсату (надлегка нафта). Її кількість становить трохи менше 1 мільйона барелів і коштує близько 60 мільйонів доларів США.

Як повідомлялося, панамський нафтовий танкер і китайський вантажний корабель зіткнулися приблизно в 160 морських милях (296 км) від східного узбережжя Китаю в суботу 6 січня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Китайекологіянафтааварія
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