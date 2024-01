Стали відомі переможці престижної кінопремії "Золотий глобус"

У Лос-Анджелесі провели церемонію нагородження переможців однієї з найпрестижніших кінопремій "Золотий глобус".

Про це повідомляють на офіційному сайті кінопремії.

Це було ювілейне, 75-е нагородження.

Найкращою драмою визнали стрічку Мартіна Макдонаха "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі".

Найкращим драматичним серіалом стала "Розповідь служниці", а Елізабет Мосс, яка зіграла там головну роль, стала найкращою акторкою драматичного серіалу.

Найкращим режисером визнали Гільєрмо дель Торо за його драму "Форма води".

Congratulations to winner of Best Director - Motion Picture, @RealGDT for @shapeofwater! #GoldenGlobes pic.twitter.com/q7LFbCCZ2e