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Стали відомі переможці престижної кінопремії "Золотий глобус"

Понеділок, 8 січня 2018, 09:07

У Лос-Анджелесі провели церемонію нагородження переможців однієї з найпрестижніших кінопремій "Золотий глобус".

Про це повідомляють на офіційному сайті кінопремії.

Це було ювілейне, 75-е нагородження.

Найкращою драмою визнали стрічку Мартіна Макдонаха "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі".

Найкращим драматичним серіалом стала "Розповідь служниці", а Елізабет Мосс, яка зіграла там головну роль, стала найкращою акторкою драматичного серіалу.

Найкращим режисером визнали Гільєрмо дель Торо за його драму "Форма води".

Найкращим драматичним актором став Гарі Олдман за роль у фільмі "Темні часи", а найкращий комедійний актор - Джеймс Франко. Він зіграв головну роль у "Горе-артисті".

Найкращою драматичною акторкою визнали Френсіс Макдорманд за "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", а найкраще головну комедійну роль зіграла Сірша Ронан у "Леді Берд".

Найкращим анімаційним фільмом визнали "Таємниця Коко" від студії Pixar, а найкращим фільмом іноземною мовою - німецьку драму "На межі".

Українська правда

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Теми: кіно
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