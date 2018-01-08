Кравчук: Один зі шляхів зупинити війну - змінити "мінський формат"

На думку першого українського президента Леоніда Кравчука, щоб зупинити війну в Україні, потрібно змінити або наповнити іншим змістом "мінський формат".

Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо Свободі" та "112 Україна".

За словами Кравчука, для припинення війни треба спершу сісти за стіл переговорів з Росією сам на сам.

"Те, що діється на Донбасі, - це рука Кремля. І поки ми не домовимося з Росією - що ми можемо, що Росія може, що ми не можемо, - ну, скажімо, про територіальну цілісність і суверенітет ми ніколи не можемо говорити, все решта можна обговорювати. Це один із шляхів", - вважає він.

"Другий - змінити або наповнити "мінський формат" іншим змістом. Я тут бачу або перехід до "будапештського формату", або залишити "мінський", але наповнити його іншими можливостями", - вважає Кравчук.

Також, на його думку, Україна мусить вступити в НАТО, оскільки Росія є її сусідньою державою.