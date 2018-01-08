Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кравчук: Один зі шляхів зупинити війну - змінити "мінський формат"

Понеділок, 8 січня 2018, 09:53
Кравчук: Один зі шляхів зупинити війну - змінити мінський формат

На думку першого українського президента Леоніда Кравчука, щоб зупинити війну в Україні, потрібно змінити або наповнити іншим змістом "мінський формат".

Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо Свободі" та "112 Україна".

За словами Кравчука, для припинення війни треба спершу сісти за стіл переговорів з Росією сам на сам.

"Те, що діється на Донбасі, - це рука Кремля. І поки ми не домовимося з Росією - що ми можемо, що Росія може, що ми не можемо, - ну, скажімо, про територіальну цілісність і суверенітет ми ніколи не можемо говорити, все решта можна обговорювати. Це один із шляхів", - вважає він.

"Другий - змінити або наповнити "мінський формат" іншим змістом. Я тут бачу або перехід до "будапештського формату", або залишити "мінський", але наповнити його іншими можливостями", - вважає Кравчук.

Також, на його думку, Україна мусить вступити в НАТО, оскільки Росія є її сусідньою державою.

Теми: КравчукМінські угодивійнаДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Кравчук
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
У Києві попрощалися з Леонідом Кравчуком
Прощання з Кравчуком відбудеться в Українському домі
Останні новини
07:06
За добу відбулося 61 бойове зіткнення. Українська авіація атакувала 11 разів – Генштаб
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
Усі новини...
Реклама: