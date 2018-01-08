Дорожню поліцію перевели на посилений режим роботи
Понеділок, 8 січня 2018, 10:25
На період різдвяних свят дорожня поліція переведена на посилений режим несення служби.
Про це повідомив перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий, зазначено на сайті відомства.
"У зв’язку з різдвяними святами ми спостерігаємо високу частотність переміщень населення до місць відпочинку. У зв’язку з цим, підрозділи дорожньої поліції переведені на посилений режим несення служби", - пояснив Яровий.
За його словами, особливо складною ситуація на автошляхах буде 8 та 9 січня, коли люди повертатимуться додому.
Як відомо, у різдвяну ніч правопорядок біля храмів забезпечували понад 18 тисяч працівників Національної поліції та Національної гвардії.
Українська правда