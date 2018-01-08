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Мотузяник розповів про стан українського військового, пораненого минулої доби

Понеділок, 8 січня 2018, 12:37

Українського військового, який отримав поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої, доставили у лікарню у важкому стані.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає "Український кризовий медіа-центр".

Речник Міноборони розповів, що український військовий отримав поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрою неподалік Лопаскіного.

"Пораненого у важкому стані доставлено до військово-медичного закладу, де йому зараз надають необхідну допомогу", - зазначив Мотузяник.

 

"Незаконні збройні формування випустили по нашим позиціям 15 82-мм мін та здійснювали вогневий вплив із стрілецької зброї тривалістю понад півгодини", - розповів Мотузяник.

Збройні сили України не відкривали вогонь у відповідь, дотримуючись перемир’я.

Водночас у Генштабі не підтвердили смерть українського військового Василя Гриня, про що раніше повідомляв лідер націоналістичного руху "Карпатська січ" Тарас Деяк.

Як відомо, майже добу протрималося різдвяне перемир’я, але увечері незаконні збройні формування зірвали домовленості, застосувавши міномети і стрілецьку зброю біля Верхньоторецького.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
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