Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Бойовики продовжують обстріли

Понеділок, 8 січня 2018, 18:10

З початку доби у зоні проведення АТО зафіксовано 6 фактів порушення режиму "тиші" з боку бойовиків.

Про це ввечері 8 січня повідомили у прес-центрі штабу АТО,

"Противник продовжує обстрілювати сили АТО з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні. 

Зокрема, на луганському напрямку бойовики понад 2 години вели вогонь з великокаліберних кулеметів та 120-мм мінометів біля Луганського, випустивши близько півсотні мін.

Біля Світлодарська вогонь вівся з гранатометів та кулеметів.

На донецькому напрямку біля Павлополя бойовики стріляли з мінометів калібру 120-мм, поблизу Талаківки - з  озброєння БМП, гранатометів і кулеметів.

Зі стрілецької зброї включно зі снайперами вогонь вівся по опорних пунктах сил АТО біля Новотроїцького, Збройні Сили відповідали вогнем зі стрілецької зброї.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
07:06
За добу відбулося 61 бойове зіткнення. Українська авіація атакувала 11 разів – Генштаб
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
Усі новини...
Реклама: