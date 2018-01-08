АТО: Бойовики продовжують обстріли

З початку доби у зоні проведення АТО зафіксовано 6 фактів порушення режиму "тиші" з боку бойовиків.

Про це ввечері 8 січня повідомили у прес-центрі штабу АТО,

"Противник продовжує обстрілювати сили АТО з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на луганському напрямку бойовики понад 2 години вели вогонь з великокаліберних кулеметів та 120-мм мінометів біля Луганського, випустивши близько півсотні мін.

Біля Світлодарська вогонь вівся з гранатометів та кулеметів.

На донецькому напрямку біля Павлополя бойовики стріляли з мінометів калібру 120-мм, поблизу Талаківки - з озброєння БМП, гранатометів і кулеметів.

Зі стрілецької зброї включно зі снайперами вогонь вівся по опорних пунктах сил АТО біля Новотроїцького, Збройні Сили відповідали вогнем зі стрілецької зброї.

Українська правда