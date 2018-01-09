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В уряді Великої Британії змінилося кілька міністрів

Вівторок, 9 січня 2018, 01:06

В уряді Великої Британії 8 січня відбулися зміни, які не зачепили ключових міністрів.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що новим міністром юстиції став Девід Гок - він замінив Девіда Лідінгтона, який пішов працювати канцлером герцогства Ланкастерського.

Екс-міністр культури Карен Бредлі призначена на посаду міністра в справах Північної Ірландії.

Свої посади зберегли міністр із питань Brexit Девід Девіс і міністр оборони Гевін Вільямсон, міністр фінансів Філіп Хаммонд, міністр закордонних справ Борис Джонсон і глава МВС Ембер Радд.

Залишається вакантною посада глави секретаріату кабінету міністрів.

Як відомо, у грудні 2017 року заступник прем’єр-міністра Великої Британії і глава секретаріату кабінету міністрів Даміан Грін оголосив про свою відставку через скандал з порнографією.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британія
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