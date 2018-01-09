У Telegram почали розробку власної криптовалюти - ЗМІ

Творці месенджера Telegram почали розробку власної криптовалюти, яка буде називатися Gram.

Про це повідомляє видання TechCrunch.

Також у компанії хочуть створити власну блокчейн-систему під назвою Telegram Open Network (TON).

51% прав на криптовалюту Telegram планує утримувати у своїх руках, а 44% продадуть у державній і приватній торгівлі.

Як повідомлялося, Telegram може припинити ділові зв'язки з Росією і Іраном, оскільки в цих країнах месенджер постійно стикається із звинуваченнями і обмеженнями з боку регулюючих органів.

Раніше про можливість використання криптовалют заявив головний виконавчий директор та засновник найбільшої у світі соцмережі Facebook Марк Цукерберг.