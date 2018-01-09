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Влада Саудівської Аравії роздасть жителям $13 мільярдів через зростаючу вартість життя

Вівторок, 9 січня 2018, 03:40

Влада Саудівської Аравії протягом 2018 року планує розділити між жителями королівства 50 мільярдів ріалів ($13 мільярдів). 

Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення прийняли, щоб компенсувати населенню зростаючу вартість життя.

В указі короля Салмана бен Абдель Азіза Аль Сауда від 6 січня йдеться, що державним службовцям щомісяця доплачуватимуть тисячу ріалів (близько $266).

Грошові виплати отримають також пенсіонери і військовослужбовці.

Водночас уряд вирішив скоротити пільги членам королівської родини, що викликало невдоволення останніх.

Як відомо, у Саудівській Аравії затримано 11 принців після того, як вони зібралися в королівському палаці Каср аль-Хокм для протесту проти заходів жорсткої економії, запроваджених указом короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда.

Провідний світовий експортер нафти, Саудівська Аравія ввела реформи, які скорочують субсидії, вводять податок на додану вартість і скорочують пільги для членів королівської сім'ї, щоб впоратися з падінням цін на нафту, яке викликало дефіцит бюджету. За оцінками експертів, у 2018 році дефіцит складе 195 мільярдів ріалів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Саудівська Аравія
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