Доба в АТО: 6 обстрілів, 3 поранених

За минулу добу, 8 січня, бойовики 6 разів порушили перемир'я – 3 військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Темна половина минулої доби, починаючи з 19:00, у районі проведення АТО, пройшла без порушень режиму припинення вогню – вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу. Натомість, до того, російсько-окупаційні угруповання 6 разів порушували перемир’я", – йдеться у заяві.

На Луганському напрямку понад чотири години ворог обстрілював позиції української армії у районі Світлодарської дуги. Бойовики з великокаліберних кулеметів, за підтримки 120-мм мінометів провокували оборонців Луганського та випустили неподалік цього населеного пункту близько півсотні боєприпасів. З кулеметів та гранатометів окупанти вели вогонь на підступах до Світлодарська.

На Донецькому напрямку бойовики стріляли з важких мінометів калібру 120-мм по захисниках Павлополя, з озброєння БМП, гранатометів і кулеметів – поблизу Талаківки.

"Довкола Новотроїцького противник також активізувався в обідній час. Здебільшого загарбники застосовували стрілецьку зброю, включно зі снайперською, а пізніше посилили тиск – додали гранатомети", – підкреслили в штабі АТО.