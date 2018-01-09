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Переговори про миротворців ООН на Донбасі провалилися через протидію РФ - посол

Вівторок, 9 січня 2018, 09:16
Переговори про миротворців ООН на Донбасі провалилися через протидію РФ - посол

Рада безпеки ООН була готова починати роботу над мандатом миротворчої операції на Донбасі, але Росія відкинула практично всі важливі положення.

Про це сказав посол України в ООН Володимир Єльченко в інтерв’ю "Європейській правді".

"Радбез справді був готовий починати роботу над мандатом миротворчої операції, але Росія відкинула практично всі важливі положення і повернулася до своєї ідеї про дивну операцію, де миротворці ООН охороняли б спостерігачів ОБСЄ", - сказав Єльченко.

За його словами, миротворці мають стояти на державному кордоні між Україною і Росією, але Росія цей варіант відкидає.

"І це – "червона лінія", яку ніхто ніколи не перейде. Тому мені здається, що найближчим часом зрушень у цьому питанні не буде. Так, шанс був, але Росія його не використала чи не дала можливості використати його", - підкреслив Єльченко.

Посол додав, що, на його думку, Росія від початку не хотіла миротворчої операції ООН на території Донбасу.

"Я думаю, що це була просто гра…Їм потрібне або збереження ситуації, яка є на зараз, або так звана "миротворча" операція на російських умовах, яка заморозила б цей конфлікт на десятиліття. Адже ми б отримали таку миротворчу операцію, з якою потім не знали б, що й робити і як її звідти вивести", - сказав він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна має домовлятися із бойовиками "ЛДНР" для введення миротворців ООН.

Теми: миротворціДонбасООНРосія
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