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Суд у справі YouControl: суддя вирішила провести закрите засідання

Вівторок, 9 січня 2018, 09:47

Суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Мєлєшак прийняла рішення про проведення закритого засідання у справі арешту грошей батьків власника YouСontrol.

Про це повідомив один з керівників "Автомайдану" Олексій Гриценко у Facebook.

"Суддя Мєлєшак (до речі, суддя, яка приймала рішення по активістах Майдану) по справі арешту грошей батьків власника Youcontrol прийняла рішення про проведення закритого засідання", - написав він.

У коментарі "Українській правді" Гриценко повідомив, що засідання було призначене на 8:30 9 грудня. На ньому мали прийняти або відхилити клопотання слідчого про арешт коштів батьків власника YouСontrol  Сергія Мільмана.

"Засідання мало проходити у відкритому режимі, бо в нас же суд прозорий. Але слідчий звернувся до суду про проведення закритого засідання. А суддя це підтримала. Але вона  не повідомила про це в рамках засідання, а просто не пустила всіх, хто прийшов підтримати", - сказав Гриценко.

Він підкреслив, що засідання з самого початку було закрите.

"Тобто не було такого, що вона заслухала сторони. У Сергія Мільмана навіть не було можливості надати аргументи, чому суд має бути відкритим. Просто почала закрите засідання", - сказав Гриценко.

Він додав, що помічники судді брехали присутнім про те, що засідання ще не почалося.

"Коли ми прийшли, то помічники судді казали, що засідання ще не почалося, хоча воно вже йшло, але в закритому режимі", - сказав Гриценко.

Він додав, що рішення у справі суддя так і не винесла.

"Суддя побачила, що люди не задоволені тим, що відбувається, і просто оголосила перерву і на 17 січня засідання перенесла", - підсумував Гриценко.  

Як відомо, 23 березня 2017 року СБУ провела обшуки в офісі і квартирах працівників сервісу YouControl.

Того ж дня СБУ на своєму сайті повідомила, що її співробітники викрили київську комерційну структуру "на незаконному зборі та продажу інформації, яка має обмежений доступ та є власністю держави".

Тоді компанія заперечила інформацію про зв’язки з Росією та інші звинувачення.

27 грудня 2017 року СБУ оголосила підозру засновнику YouControl Сергію Мільману.

Його підозрюють у начебто несанкціонованому втручанні у роботу комп'ютерних мереж.

Водночас представники YouControl вважають, що цими звинуваченнями СБУ тисне на компанію.

2 січня Шевченківський районний суд Києва обрав для Мільмана заставу у 51 тисячу гривень.

Крім того, суд постановив, що Мільман має здати закордонний паспорт.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: суд
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