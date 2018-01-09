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Росія мститься за введення біометричного контролю – ДПС

Вівторок, 9 січня 2018, 12:30
Росія мститься за введення біометричного контролю – ДПС

Російська Федерація відповідає провокативними діями на запровадження біометричного контролю Україною.

Про це заявив перший заступник голови Держприкордонслужби Василь Серватюк, повідомляє прес-служба МВС.

"Як ми і очікували, під час святкових днів відбулися провокаційні дії проти наших громадян зі сторони Російської Федерації у зв’язку із введенням біометричного контролю", - сказав він.

Серватюк додав, що лише упродовж доби 9 січня російська сторона відмовилася пропускати 18 українських транспортних засобів, "без складання відповідних документів та пояснення причини".

Він наголосив, що ДПСУ очікує ще більше провокацій зі сторони країни-агресора, тому пункти пропуску посилені технікою та особовим складом.

Серватюк зазначив, що з початку року біометричний контроль пройшли 29 тисяч іноземців, з них 24 тисячі росіяни.

Він також наголосив, що лише за 3 минулі доби прикордонники зафіксували 48 спрацювань за базами даних Інтерполу.

Як відомо, 21 грудня в столичному аеропорту "Київ" прикордонники презентували систему фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства. 

З 1 січня 2018 року Державна прикордонна служба запровадила фіксацію біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, в тому числі Російської Федерації.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службакордонРосія
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