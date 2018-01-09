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У Польщі призначили нового міністра закордонних справ

Вівторок, 9 січня 2018, 13:13

У Польщі внаслідок ротації уряду було призначено нового міністра закордонних справ, польське дипломатичне відомство очолить Яцек Чапутовіч.

Про це інформують польські ЗМІ, які транслюють церемонію оголошення нового складу уряду Матеуша Моравецького у прямому ефірі.

 Яцек Чапутовіч

З посади глави МЗС було звільнено міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського, якого раніше неодноразово називали одним з ключових кандидатів на відставку.

Яцек Чапутовіч з 2008 по 2012 рік був директором Національної школи державного управління. З 2017 року працював заступником екс-глави МЗС Вітольда Ващиковського. З січня 2017 року був директором Дипломатичної академії Міністерства закордонних справ.

Детальніше про перестановки у польському уряді читайте за посиланням: "Зміна уряду в Польщі: оголошені прізвища звільнених і нових міністрів".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаМЗС
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