У Польщі призначили нового міністра закордонних справ

У Польщі внаслідок ротації уряду було призначено нового міністра закордонних справ, польське дипломатичне відомство очолить Яцек Чапутовіч.

Про це інформують польські ЗМІ, які транслюють церемонію оголошення нового складу уряду Матеуша Моравецького у прямому ефірі.

Яцек Чапутовіч

З посади глави МЗС було звільнено міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського, якого раніше неодноразово називали одним з ключових кандидатів на відставку.

Яцек Чапутовіч з 2008 по 2012 рік був директором Національної школи державного управління. З 2017 року працював заступником екс-глави МЗС Вітольда Ващиковського. З січня 2017 року був директором Дипломатичної академії Міністерства закордонних справ.

Детальніше про перестановки у польському уряді читайте за посиланням: "Зміна уряду в Польщі: оголошені прізвища звільнених і нових міністрів".