Головні новини дня – за 60 секунд

Россошанський визнав свою провину, поліцейські вимагають хабар у білоруського біженця, Мінфін хоче зобов'язати фізосіб з високими доходами подавати щорічну декларацію - новини, які обговорювали 9 січня.

Про справу Ноздровської. Підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.

Також суд арештував Россошанського на 60 діб без права внесення застави.

Про поліцію. Українські правоохоронці почали переслідувати білоруського бізнесмена Тимофія Кохновича після кількох років життя в Україні у статусі політичного біженця та отримання українського громадянства.

Про доходи. Міністерство фінансів пропонує визначити фізичними особами з високими доходами кінцевих бенефіціарів великих платників податків та зобов'язати їх подавати щорічну декларацію про майновий стан і доходи.

Про офшори. Екс-голова НБУ Сергій Арбузов володів офшорною компанією Quickpace Limited, яка зараз належить нардепу Онищенкові, і на рахунках якої знаходяться заморожені кошти екс-президента Януковича.

Про американську летальну зброю. "Чимало шуму здійняли навколо офіційної згоди уряду США на продаж протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" Україні, але на лінії фронту на Донбасі батальйон "Азов" вже має виготовлене у США летальне озброєння. Стежте за новим примірником нашого #MinskMonitor", – повідомили в BellingCat.

Про суди. У 2018 році районні суди планується об'єднати в окружні суди з великим штатом суддів.

Про депутатів. 250 депутатів Верховної Ради отримали 9,4 мільйона гривень компенсації вартості проїзду по території України в 2017 році.