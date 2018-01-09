У ГПУ заявляють про загрозу розгляду справи Януковича

Через створення окружних судів є ймовірність, що cправу проти колишнього президента Вiктора Януковича будуть розглядати cпочатку.

Про це заявив заступник генерального прокурора Євген Єнiн в ефiрi "5 каналу", передають "Українськi Новини".

"Ми висловлюємо стурбованiсть результатами створення окружних судiв. Залишаються вiдкритим питання щодо справ того самого Януковича, оскiльки у зв'язку зi створенням окружного суду iснує ймовiрнiсть того, що всi матерiали будуть слухати заново", - заявив Енiн.

Вiн додав, що Генпрокуратура не може допустити того, щоб всi резонанснi справи слухалися спочатку.

Як відомо, 29 грудня президент Петро Порошенко підписав укази про ліквідацію місцевих і створенні окружних судів в Україні в рамках другого етапу судової реформи.

Раніше ВРП схвалив проект указу Порошенко про ліквідацію 142 місцевих і створенні 74 окружних судів.

Читайте також: Олексій Філатов про те, що буде зі справами Майдану та Януковича після ліквідації судів