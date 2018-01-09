"Рюкзаки Авакова": суд звільнив фігуранта справи від відбування покарання

Московський районний суд Харкова виніс вирок одному з фігурантів справи про "рюкзаки Авакова", в якій підозрюють сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Олександра.

Про це йдеться у рішенні суду.

У ньому повідомляється, що фігурант справи був "активним учасником "конвертаційного центру". Йому поручили виготовити та підробити документи необхідні для участі ТОВ "Дніпровенд" в переговорній процедурі закупівлі рюкзаків в МВС України.

Він підробив документи – роздрукував їх, поставив підписи та печатки. Ці документи пізніше використали під час участі в проведенні переговорної процедури закупівлі рюкзаків.

Зазначається, що під час досудового розслідування обвинувачений визнав свою вину.

Суд визнав його винним та призначив покарання за ч.3 ст.358 КК України у виді 1-го року позбавлення волі. Однак через визнання своєї вини, чоловіка звільнили від призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

Як відомо, Солом'янський райсуд Києва ухвалив повернути закордонний паспорт сину голови МВС Арсена Авакова Олександру і зняти з нього електронний браслет.

У грудні суд скасував рішення про арешт майна сина Авакова.

7 листопада на Олександра Авакова вдягли електронний браслет.

НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ.

У справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм було оголошено підозру.

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