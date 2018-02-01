Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США показали ще 5 відео перехоплення літака над Чорним морем

Четвер, 1 лютого 2018, 02:16

Військово-морські сили США опублікували п'ять відеозаписів, на яких відображені небезпечні маневри російського винищувача Су-27, який перехопив американський літак EP-3 Aries над Чорним морем поблизу анексованого Криму.

Відеозаписи опублікувала прес-служба 6-го флоту ВМС США.

Записи демонструють маневри російського Су-27 навколо літака ВПС США EP-3 в безпосередній близькості і з різних ракурсів.

Під час перехоплення російський Су-27 здійснив жорсткий поворот біля американського літака EP-3 і наблизився на відстань п'яти футів від правого крила.

Потім російський Су-27 перетнув траєкторію польоту EP-3 в межах 10 футів і виконав різке зниження, що привело до сильної турбулентності для американського літака і його членів екіпажу.

"Ці відеоролики показують, як російський Су-27 перехоплює EP-3 з дуже близької позиції на тій же висоті і з приблизною горизонтальною відстанню між крилами всього у п'ять футів", - сказав капітан ВМС США Білл Елліс.

"Для російського винищувача летіти так близько до літака ВМС США, особливо такий тривалий період часу, є небезпечним. Найменше порушення уваги або помилка льотчиків літака-перехоплювача може мати катастрофічні наслідки. Це не залишає можливості для помилки і для наших екіпажів не залишається часу і простору щоб здійснити коригувальні дії", - сказав він.

Раніше США опублікували одне відео з перехопленням американського літака російським Су-27.

Як відомо, 29 січня російський військовий літак здійснив небезпечне перехоплення літака-розвідника ВМС США "P-3 Orion" в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем біля анексованого Криму.

Сполучені Штати висловили "найвищий рівень" стурбованості у зв'язку з небезпечною російською військовою діяльністю.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяЧорне мореКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
США
США відреагували на зустріч Путіна і Пригожина
Штати і Британія привітали рішення Туреччини підтримати вступ Швеції в НАТО
"Радянські БМП і близько не стоять": Міноборони пояснило переваги Bradley
Останні новини
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: