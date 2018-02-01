США показали ще 5 відео перехоплення літака над Чорним морем

Військово-морські сили США опублікували п'ять відеозаписів, на яких відображені небезпечні маневри російського винищувача Су-27, який перехопив американський літак EP-3 Aries над Чорним морем поблизу анексованого Криму.

Відеозаписи опублікувала прес-служба 6-го флоту ВМС США.

Записи демонструють маневри російського Су-27 навколо літака ВПС США EP-3 в безпосередній близькості і з різних ракурсів.

Під час перехоплення російський Су-27 здійснив жорсткий поворот біля американського літака EP-3 і наблизився на відстань п'яти футів від правого крила.

Потім російський Су-27 перетнув траєкторію польоту EP-3 в межах 10 футів і виконав різке зниження, що привело до сильної турбулентності для американського літака і його членів екіпажу.

"Ці відеоролики показують, як російський Су-27 перехоплює EP-3 з дуже близької позиції на тій же висоті і з приблизною горизонтальною відстанню між крилами всього у п'ять футів", - сказав капітан ВМС США Білл Елліс.

"Для російського винищувача летіти так близько до літака ВМС США, особливо такий тривалий період часу, є небезпечним. Найменше порушення уваги або помилка льотчиків літака-перехоплювача може мати катастрофічні наслідки. Це не залишає можливості для помилки і для наших екіпажів не залишається часу і простору щоб здійснити коригувальні дії", - сказав він.

Раніше США опублікували одне відео з перехопленням американського літака російським Су-27.

Як відомо, 29 січня російський військовий літак здійснив небезпечне перехоплення літака-розвідника ВМС США "P-3 Orion" в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем біля анексованого Криму.

Сполучені Штати висловили "найвищий рівень" стурбованості у зв'язку з небезпечною російською військовою діяльністю.