Чехія вилучає шкільні атласи, де Крим позначений як спірна територія

Міністерство освіти Чехії вилучило зі списку затверджених підручників шкільний атлас світу, в якому анексований Росією Крим позначений як спірна територія.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

"Міністерство освіти вивчило ситуацію і прийняло рішення вилучити атласи зі списку рекомендованих навчальних посібників. В даний час міністерство знаходиться в контакті з видавцями, щоб якомога швидше ситуація була виправлена", - сказано в заяві.

Нові шкільні атласи були схвалені міністерством в червні і жовтні минулого року відповідно до внутрішньої директиви, згідно з якою підручники повинні мати дві позитивні рекомендації.

Після звернення Посольства України Міністерство освіти Чехії відкликало дозвіл на використання у школах атласів, в яких Крим був позначений як "спірна" територія https://t.co/4NzWxqOBsm — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 31 січня 2018 р.

Рішення про вилучення було прийнято, після звернень МЗС України і Грузії із скаргами на неправильне позначення територій своїх країн на картах шкільного атласу.