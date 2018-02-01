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Чалий: США запроваджуватимуть санкції проти РФ до припинення агресії

Четвер, 1 лютого 2018, 05:56

Сполучені Штати будуть вводити нові санкції проти Російської Федерації, до того часу, поки вона не виведе свої військові сили з окупованого Донбасу і не відновить територіальну цілісність і суверенітет України.

Про це посол України в США Валерій Чалий заявив в ефірі "112 Україна".

"Ми вітаємо "кремлівську доповідь" - консолідований крок і законодавчої гілки влади - Конгресу, і виконавчої влади - адміністрації президента США Дональда Трампа з імплементації санкцій. У роз'ясненні міністерства фінансів і Державного департаменту США чітко говориться, що закон протидіє супротивникам США через санкції, а там вказується Росія, прийнятий саме через російську агресію проти України та анексію Криму, тому, вочевидь, будуть подальші кроки", - заявив він.

На думку посла, подальші конкретні санкції застосують стосовно осіб як зі згаданого списку, так і з додаткових.

Дипломат зауважив, що зміна підходу буде тільки тоді, коли Росія виведе війська з української території, поверне полонених і затриманих, закриє кордон з допомогою міжнародної місії - тобто, "відбудеться повернення до ситуації, коли суверенітет і територіальна цілісність України буде відновлена. Інакше - не тільки санкції, весь комплекс заходів буде чинити тиск на Росію".

Як відомо, 30 січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "кремлівський список" ускладнює російсько-американські відносини, але поки що РФ відповідати на цей "недружній крок" не буде.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що адміністрація Дональда Трампа накладе фінансові санкції на десятки заможних росіян із "кремлівської доповіді".

Читайте також: Вся кремлівська рать. Хто з росіян потрапив до звіту Мінфіну США (повний список)

Теми: санкціїСШАРосія
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