Кривава перестрілка в Києві: затриманих арештували

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Четвер, 1 лютого 2018, 11:04

Шевченківський райсуд Києва заарештував на 2 місяці двох чоловіків, затриманих за підозрою у вбивстві чоловіка у приміщенні "Національної лотереї" на вулиці Лагерній 29 січня.

Про це у Twitter повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.

Одного з підозрюваних, який в ході конфлікту здійснив смертельний постріл в охоронця, взято під варту без права на заставу.

Іншому учаснику суд у якості альтернативи визначив заставу у сумі 120 тисяч гривень.  

Як відомо, 29 січня в Києві сталася перестрілка між охоронними фірмами, в результаті якої один охоронець загинув, інший був поранений.

Пізніше повідомлялося, що поліція затримала одного підозрюваного.

30 січня поліція повідомила про підозру в умисному вбивстві двом чоловікам, яких затримали у справі про перестрілку.

Теми: Київ вбивство арешт
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