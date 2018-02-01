Кривава перестрілка в Києві: затриманих арештували

Шевченківський райсуд Києва заарештував на 2 місяці двох чоловіків, затриманих за підозрою у вбивстві чоловіка у приміщенні "Національної лотереї" на вулиці Лагерній 29 січня.

Про це у Twitter повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.

Одного з підозрюваних, який в ході конфлікту здійснив смертельний постріл в охоронця, взято під варту без права на заставу.

Іншому учаснику суд у якості альтернативи визначив заставу у сумі 120 тисяч гривень.

Суд задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури № 10 та заарештував на 2 місяці двох чоловіків, затриманих за підозрою у причетності до конфлікту зі стріляниною на вул. Лагерній у Києві, внаслідок якої загинула одна людина https://t.co/FjbkaPlCGs — Лариса Сарган (@SarganLarysa) February 1, 2018

Як відомо, 29 січня в Києві сталася перестрілка між охоронними фірмами, в результаті якої один охоронець загинув, інший був поранений.

Пізніше повідомлялося, що поліція затримала одного підозрюваного.

30 січня поліція повідомила про підозру в умисному вбивстві двом чоловікам, яких затримали у справі про перестрілку.