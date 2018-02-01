НАБУ перевіряє, чи є в нардепа БПП Різаненка офшори

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого декларування недостовірної інформації народним депутатом фракції БПП Павлом Різаненком.

Про це повідомляє "Слово і Діло", посилаючись на рішення Солом'янського районного суду Києва, оприлюднене 31 січня.

За версією слідства, Різаненко в 2011 році придбав дві квартири загальною вартість понад мільйон гривень. У жовтні 2016 року нардеп переписав ці квартири на чоловіка своєї матері Григорія Артюха і на тестя, батька своєї дружини Ольги Петренко.

Слідчі стверджують, що зазначені квартири не були вказані в письмових деклараціях про доходи за 2012-2016 роки, а також в електронній декларації за 2015 рік, в тому числі виправленої.

Детектив вважає, що у діях Різаненка можуть вбачатись ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації).

Також у НАБУ зазначають, що чоловік матері Різаненка є засновником ТОВ "Лука Девелопмент", розмір його внеску в статутний капітал компанії складає понад 13 млн грн. При цьому його офіційних дохід з 2012 року по даний час склав майже 325 тисяч грн.

За версією слідства, є підстави вважати, що кінцевим бенефіціаром "Лука Девелопмент" може бути нардеп, а номінальним утримувачем внесків у статутний капітал – Артюх.

У бюро зазначають, що до складу засновників "Лука Девелопмент" також входять ТОВ "ЛТ Чезара" та ТОВ "Лівобережна Нерухомість". Своєю чергою, засновником "ЛТ Чезара" є офшорна компанія "Керілейн (ЛТД)" з Британських Віргінських островів, а "Лівобережної Нерухомості" – кіпрська "Бісабі Лімітед".

Слідство просило отримати доступ до реєстраційної справи "ЛТ Чезара" щоб підтвердити або спростувати можливу участь нардепа Різаненка в створенні, управлінні компанією "Лука Девелопмент" через чоловіка матері і компанії-співзасновники фірми, які створені офшорними компаніями.

Суд задовольнив клопотання і надав доступ до реєстраційної справи "ЛТ Чезара".

Раніше НАБУ також отримувало доступ до усіх наявних декларацій Різаненка, що зберігаються в Верховній Раді, присяги з його особистим підписом, копії особової справи, а також документів із реєстрації Різаненком квартир у 2011 році.

Водночас сам Павло Різаненко пояснював, як отримав у власність три квартири в 2011 році.

"Я їх по суті не купував… одна юридична особа була винна мені гроші й частково сплатила борг квартирами. І дві з цих квартир ще в 2011 році я продав, сплатив податки, подав декларацію", – зазначав він.

За словами Різаненка, продаж зазначених квартир відображений у письмовій декларації за 2011 рік, розміщеній на сайті ВРУ.

Нардеп зазначає, що в жовтні 2016 року відомості про право власності на ці квартири на підставі договорів купівлі-продажу, укладених у грудні 2011 року, були внесені до Державного реєстру, де вже як нові власники зазначені чоловік матері Павла Різаненка – Григорій Артюх – і тесть (батько дружини Різаненка).

Нардеп також стверджує, що заяви до слідчих органів подає Ігор Мотузка, причетний до компанії, що працює на бізнесмена, екс-власника збанкрутілого "Банку Михайлівський" Віктора Поліщука.

З останнім у нардепа давня "війна", пов’язана з тим, що Різаненко добивається повернення в державну та комунальну власність землі та майна державного підприємства "Радіопередавальний центр", до викрадення якої, як він стверджує, причетний Поліщук.

"Це чергова брудна інформаційна хвиля, спрямована на дискредитацію мого імені та моєї родини", – прокоментував Різаненко вказане провадження.