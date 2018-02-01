НАБУ перевіряє, чи є в нардепа БПП Різаненка офшори

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого декларування недостовірної інформації народним депутатом фракції БПП Павлом Різаненком.

Про це повідомляє "Слово і Діло", посилаючись на рішення Солом'янського районного суду Києва, оприлюднене 31 січня.

За версією слідства, Різаненко в 2011 році придбав дві квартири загальною вартість понад мільйон гривень. У жовтні 2016 року нардеп переписав ці квартири на чоловіка своєї матері Григорія Артюха і на тестя, батька своєї дружини Ольги Петренко.

Зазначені квартири не були вказані в письмових деклараціях про доходи за 2012-2016 роки, а також в електронній декларації за 2015 рік, в тому числі виправленої.

Детектив вважає, що у діях Різаненка можуть вбачатись ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації).

Також у НАБУ зазначають, що чоловік матері Різаненка є засновником ТОВ "Лука Девелопмент", розмір його внеску в статутний капітал компанії складає понад 13 млн грн. При цьому його офіційних дохід з 2012 року по даний час склав майже 325 тисяч грн.

За версією слідства, є підстави вважати, що кінцевим бенефіціаром "Лука Девелопмент" може бути нардеп, а номінальним утримувачем внесків у статутний капітал – Артюх.

У бюро зазначають, що до складу засновників "Лука Девелопмент" також входять ТОВ "ЛТ Чезара" та ТОВ "Лівобережна Нерухомість". Своєю чергою, засновником "ЛТ Чезара" є офшорна компанія "Керілейн (ЛТД)" з Британських Віргінських островів, а "Лівобережної Нерухомості" – кіпрська "Бісабі Лімітед".

Слідство просило отримати доступ до реєстраційної справи "ЛТ Чезара" щоб підтвердити або спростувати можливу участь нардепа Різаненка в створенні, управлінні компанією "Лука Девелопмент" через чоловіка матері і компанії-співзасновники фірми, які створені офшорними компаніями.

Суд задовольнив клопотання і надав доступ до реєстраційної справи "ЛТ Чезара".

Раніше НАБУ також отримувало доступ до усіх наявних декларацій Різаненка, що зберігаються в Верховній Раді, присяги з його особистим підписом, копії особової справи, а також документів із реєстрації Різаненком квартир у 2011 році.

Сам Павло Різаненко пояснював, як отримав у власність три квартири в 2011 році.

"Я їх по суті не купував… одна юридична особа була винна мені гроші й частково сплатила борг квартирами. І дві з цих квартир ще в 2011 році я продав, сплатив податки, подав декларацію", – зазначав він.

Нардеп також стверджував, що заяви до слідчих органів подає Ігор Мотузка, "адвокат ТОВ "Гільдія права", компанії, яка працює на Віктора Поліщука, власника ТЦ "Гулівер", "Ельдорадо" Банка "Михайлівський", з яким у Різаненка "війна з 2011 року".