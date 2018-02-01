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Бойовики обстріляли Луганський напрямок з мінометів

Четвер, 1 лютого 2018, 19:05

Впродовж дня в районі ведення бойових дій бойовики обстрілювали українських військових із заборонених Мінськими угодами мінометів, ніхто із захисників не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 1 лютого 2018 року.

"На Луганському напрямку ворог активізувався неподалік Троїцького, де грубо порушив режим припинення вогню. Поблизу цього населеного пункту загарбники протягом півтори години вели вогонь зі 120-мм мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

Всього бойовики випустили 10 мін калібру 120-мм.

На інших ділянках української оборони не зафіксовано порушень режиму припинення вогню. Від початку доби, зафіксовано 1 обстріл з боку противника.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТОвійнаРосія
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