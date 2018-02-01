Парубій доручив Раді підготувати позицію щодо польського закону про "бандеризм"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив комітету ВР підготувати спільну позицію щодо ухваленого у Польщі закону про заборону "бандерівської ідеології".

Про це Парубій повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Доручив Комітету Верховної Ради у закордонних справах розглянути на своєму засіданні ситуацію, яка склалася у зв'язку з ухваленням у Польщі Закону про Інститут національної пам'яті і підготувати спільну позицію на розгляд Верховної Ради", - написав він.

Як відомо, Сенат Польщі без змін підтримав оновлений закон про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Петро Порошенко різко розкритикував ухвалений законопроект, зазначивши, що він не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польшею.

Закон також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Ізраїль виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що рішення польського парламенту спрямоване не на дискусію щодо історичної правди, а побудову історичної міфології.