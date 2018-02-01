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США продовжать військові польоти над Чорним морем

Четвер, 1 лютого 2018, 21:34

У міністерстві оборони США заявили, що продовжать військові польоти над Чорним морем, попри нещодавнє перехоплення американського літака російським винищувачем.

Про це заявив представник американського Комітету начальників штабів генерал-лейтенант Кеннет Маккензі під час брифінгу.

"Ми літаємо у міжнародному повітряному просторі. Чорне море – це міжнародний простір. У нас є всі права там літати і ми продовжимо польоти", - заявив Маккензі.

Водночас у російському міноборони заявили, що їхній винищувач наблизився до американського літака на "безпечну відстань".

У мінобороні РФ заявили, що "американським пілотам необхідні нові карти з коректними повітряними кордонами Росії".

"Крим є невід'ємною частиною Росії. Відправляючи своїх пілотів для ведення розвідки в цьому районі Чорного моря, необхідно враховувати, що їх там зустрінуть російські винищувачі, а не українські партнери", - стверджують у російському міністерстві.

Як відомо, 29 січня російський військовий літак здійснив небезпечне перехоплення літака-розвідника ВМС США "P-3 Orion" в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем біля анексованого Криму.

Сполучені Штати висловили "найвищий рівень" стурбованості у зв'язку з небезпечною російською військовою діяльністю.

США опублікували одне відео з перехопленням американського літака російським Су-27.

Українська правда

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Теми: СШАавіаРосіяЧорне море
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