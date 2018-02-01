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Путін про своє майбутнє: або президент або на комбайн

Четвер, 1 лютого 2018, 22:21

Володимир Путін пообіцяв, що у разі поразки на виборах цього року, він змінить професію та піде працювати комбайнером.

Під час огляду техніки на заводі комбайнів у Ростові-на-Дону, Путін сів у крісло оператора комбайна на навчальному тренажерному симуляторі та увімкнув машину.

"Якщо що, після 18 березня піду працювати комбайнером", - цитує Путіна "ТАСС".

Як відомо, вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

Прем'єр РФ Дмитро Медведєв заявив, що "гордий" тим, що мешканці анексованої території братимуть участь у виборах глави РФ у 2018 році.

З'їзд "Єдиної Росії", який відбувся 23 грудня, підтримав рішення діючого президента РФ Володимира Путіна про самовисування на виборах у 2018 році.

В разі перемоги це буде четвертий термін для Путіна на посаді президента Росії, без врахування часу, коли посаду президента займав його наступник Дмитро Медведєв. В той час Путін керував державою на посаді прем'єра.

ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом на виборах головному опозиційному опоненту Путіна - Олексію Навальному.

Комуністична партія Росії на з'їзді 23 грудня офіційно висунула кандидатом у президенти директора підмосковного радгоспу імені Леніна Павла Грудініна. Багаторічний учасник у перегонах Геннадій Зюганов від балотування відмовився.

23 грудня передвиборний другий з'їзд "Громадянської ініціативи" висунув кандидатом на посаду президента РФ Ксенію Собчак, у програмі якої - звільнення військовополонених, припинення гібридної війни на Донбасі зокрема, та питання Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіявибори
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