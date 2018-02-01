ОБСЄ за добу зафіксувала майже 90 вибухів на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 30 січня по 19:30 31 січня зафіксувала 88 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 1 лютого.

"У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, водночас зафіксувавши більшу кількість вибухів (орієнтовно 85 проти приблизно 50 відповідно)", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема 3 вибухи), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (7 вибухів)", - підкреслили в ОБСЄ.

"Місія зафіксувала бойові броньовані машини та зенітну установку в зоні безпеки. У підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили броньовану машину (типу БМП) поблизу м. Мар'їнка, броньовану машину управління вогнем (типу МТ-ЛБу) у с-щі Первомайське та зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм), яку буксирували поблизу м. Щастя", - йдеться у звіті.