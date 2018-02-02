США в ОБСЄ закликали завершити обмін заручників за формулою "всіх на всіх"
Місія США при ОБСЄ закликала усі залучені до конфлікту на Донбасі сторони провести обмін заручників за формулою "всіх на всіх".
Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні заявила в.о. заступника глави місії США Мішель Сайдерс, передає "УНІАН".
"Ми закликаємо сторони скористатися сприятливим імпульсом, який виник 27 грудня в результаті звільнення заручників, щоб завершити обмін заручників за формулою "всіх на всіх" відповідно до Мінських угод", - наголосила Сайдерс.
"Хоча існує узгоджений шлях до миру, прогрес на цьому шляху видається незначним, коли кожного тижня порушення режиму припинення вогню у Донецькій і Луганській областях залишаються на неприйнятному рівні", - додала вона.
Перший великий етап звільнення українських заручників відбувся 27 грудня 2017 року. Українська сторона передала бойовикам ОРДЛО 233 особи, а забрала 73 людини.