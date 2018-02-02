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США в ОБСЄ закликали завершити обмін заручників за формулою "всіх на всіх"

П'ятниця, 2 лютого 2018, 00:41

Місія США при ОБСЄ закликала усі залучені до конфлікту на Донбасі сторони провести обмін заручників за формулою "всіх на всіх".

Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні заявила в.о. заступника глави місії США Мішель Сайдерс, передає "УНІАН".

"Ми закликаємо сторони скористатися сприятливим імпульсом, який виник 27 грудня в результаті звільнення заручників, щоб завершити обмін заручників за формулою "всіх на всіх" відповідно до Мінських угод", - наголосила Сайдерс.

"Хоча існує узгоджений шлях до миру, прогрес на цьому шляху видається незначним, коли кожного тижня порушення режиму припинення вогню у Донецькій і Луганській областях залишаються на неприйнятному рівні", - додала вона.

Перший великий етап звільнення українських заручників відбувся 27 грудня 2017 року. Українська сторона передала бойовикам ОРДЛО 233 особи, а забрала 73 людини.

 

Теми: ДонбасзаручникиСШАОБСЄ
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