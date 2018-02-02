США в ОБСЄ: Кримські санкції діятимуть до повернення півострова Україні

В.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Мішель Сайдерс заявила, що кримські санкції проти РФ діятимуть до повернення анексованого Криму під контроль України.

Про це вона сказала на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає "Крим.Реалії".

"Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми не визнаємо й не визнаємо окупацію й анексію Росією Криму. Кримські санкції щодо Росії залишаться в силі до того часу, поки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні", – наголосила Сайдерс.

"США закликають Росію звільнити всіх політичних в'язнів, у тому числі Сенцова, Кольченка й фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір", правозахисника Еміра-Усеїна Куку", – додала вона.

Як відомо, 29 січня Міністерство фінансів США опублікувало "кремлівську доповідь", в якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.