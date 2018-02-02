МВФ ще не знає, коли приїде в Україну

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П'ятниця, 2 лютого 2018, 04:02

Міжнародний валютний фонд наразі не має якихось часових орієнтирів щодо прибуття місії в Україну.

Про це повідомив офіційний представник Фонду Вільям Мюррей, передає "Інтерфакс-Україна".

"У мене відсутні будь-які відомості щодо прибуття місії. Відповідний час ще не було визначено", - сказав він.

Як відомо, президент України Петро Порошенко у Давосі заявив, що очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань.

Під час зустрічі з президентом Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала Київ прискорити темп реформ заради економічного зростання і підвищення рівня життя.

Економічна правда

Теми: МВФ
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