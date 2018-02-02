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В ОБСЄ закликали президента Польщі ветувати закон про "бандерівську ідеологію"

П'ятниця, 2 лютого 2018, 03:58

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив польський закон про Інститут національної пам'яті, в якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення так званих "злочинів українських націоналістів" проти поляків.

Про це йдеться у заяві Дезіра, опублікованій на офіційному сайті організації.

"Свобода вираження поглядів має особливе значення для істориків і вчених. Історія - це питання незалежних наукових досліджень та вільної дискусії, а не судового рішення. Закон повинен бути відхилений як непропорційне обмеження свободи вираження думок", - наголосив представник ОБСЄ.

окарання за висловлювання думок про історичні факти несумісне з міжнародними зобов'язаннями, відповідно до статті 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права", - підкреслив Дезір.

Він висловив надію, що президент Польщі накладе вето на цей закон.

Раніше голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький заявив, що зміни до закону про Інститут національної пам'яті Польщі потрібні для протидії брехні щодо приписування злочинів проти євреїв невинним людям.

Як відомо, Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz'15 законопроект про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології"

Також повідомлялося, що Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі, в якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення так званих "злочинів українських націоналістів" проти поляків.

У зв'язку з цим МЗС України висловило стурбованість, заявивши, що Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами".

МЗС Ізраїлю також викликало заступника посла Польщі в Тель-Авіві для пояснень у зв'язку зі змінами в закон про Інститут національної пам'яті.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПольщаБандеразаборонаОБСЄ
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