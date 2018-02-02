США не впливають на НАБУ – посол

США не мають впливу на роботу Національного антикорупційного бюро України.

Про це в інтерв'ю програмі "Право на владу" на "1+1" заявила американський посол у Києві Марі Йованович.

"Я можу вам сказати відверто, що багато хто просив вплинути на НАБУ так чи інакше – ми цього не робимо. Адже наші інстанції так не працюють. І ми вважаємо, що так не повинна працювати правоохоронна система в Україні. Ні про який тиск або вплив не може бути й мови", – наголосила Йованович.

"Якби ми почали впливати, то саме існування такого антикорупційного органу як НАБУ підпало б під сумнів", – додала вона.

Посол зазначила, що США надали НАБУ ресурси для проведення тренінгів співробітників.

Раніше у Держдепі заявили, що підтримка Сполучених Штатів Америки сприяла відкриттю 333 антикорупційних проваджень в Україні та розкриттю 108 справ.

Як відомо, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій. Крім того у НАБУ пройшли обшуки. У бюро заявили, що детектив НАБУ не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що операцію в Міграційній службі проводили спільно з Федеральним бюро розслідувань США – так само, як і у "бурштиновій справі".

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ станом на сьогоднішній день є поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку, а також незаконно співпрацюють з "іноземними агентами". Луценко також стверджує, що між ГПУ та НАБУ немає війни.

Пізніше він проігнорував відкриття Глобального Форуму з повернення активів у США, присвячений чотирьом країнам, у тому числі Україні, куди був запрошений разом із представниками НАБУ та САП.

У свою чергу у ФБР заявили, що працюють з НАБУ у межах визначених Меморандумом щодо порозуміння, підписаним у червні 2016 року, який дозволяє ФБР надавати НАБУ та Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП) допомогу у сфері розслідувань.

Українська правда