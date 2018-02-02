США нагадали РФ про терміни виконання угоди про ядерне роззброєння

США виконали свої зобов'язання у рамках Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-II) у серпні минулого року і очікують, що РФ виконає свою частину угоди до 5 лютого.

Про це заявила офіційний представник Держдепу США Хізер Нойерт, передає Reuters.

"Москва неодноразово заявляла про свій намір своєчасно дотримуватися цих обмежень, і у нас немає підстав вважати, що цього не станеться", - наголосила Нойєрт.

"Вашингтон і Кремль протягом найближчого місяця повинні обмінятися даними про хід виконання Договору, як це робилося протягом семи років", - додала вона.

"Ми сподіваємося, що кожна країна верифікує дані якомога швидше після цього обміну", - підкреслила представник Держдепу.

Відповідно до умов угоди, яка набрала чинності 5 лютого 2011 року, у кожної сторони було сім років для скорочення стратегічних озброєнь.

Згідно з угодою, до лютого 2018 року передбачено взаємне скорочення стратегічних ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць,

Загальна кількість розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МКБР, балістичних ракет, підводних човнів і стратегічних бомбардувальників не повинна перевищувати 800 одиниць.