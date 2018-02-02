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Турчинов: Зможу говорити, що Javelin в Україні, як візьму в руки

П'ятниця, 2 лютого 2018, 11:17

Секретар РНБО Олександр Турчинов каже, що співпраця зі США щодо надання протитанкових ракетних комплексів Javelin триває, але Україна наразі їх ще не отримала.

Про це він сказав журналістам після відкриття Центру реагування на кіберзагрози 2 лютого в Києві.

"У мене вже четвертий рік питають, як просувається співпраця. Я кажу: співпраця просувається, але зброї ще немає. І, на превеликий жаль, розмов навколо цього значно більше, ніж конкретних кроків", – зазначив Турчинов.

Секретар РНБО наголосив, що зможе говорити, що зброя отримана, "тільки після того, як візьме її в руки".

"Поки що всі "за", всі говорять, всі підтримують, але я ще не бачив жодного Javelin в Україні. Сподіваюся, що це найближчим часом буде. Але я на це сподівався ще з березня 2014 року", – зазначив Турчинов.

Як відомо, 23 грудня 2017 року ув Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 35 пускових установок та 210 протитанкових ракет до них.

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку бойовиків, але не для ескалації конфлікту на Донбасі.

26 січня президент Петро Порошенко обговорив із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном етапи поставок в Україну оборонної зброї.

На уточнююче запитання журналістів щодо конкретних термінів поставок, Порошенко сказав наступне:

"Мені відомі всі дати, ніхто їх від нас не ховає. Як ви розумієте, оскільки мова йде про зброю, оборонне співробітництво, я не те що не хочу, а точно не зацікавлений розкривати ці ідеї".

28 січня спецпредставник США у справах України Курт Волкер заявив, що Америка вже розпочала підготовку до того, щоб передати Збройним Силам України американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ТурчиновзброяСША
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