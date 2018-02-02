Адвокат: За законом про деокупацію Агєєву треба зменшити покарання

Захисник російського військовослужбовця Віктора Агєєва буде клопотати про перекваліфікацію справи та пом'якшення для нього покарання, що ніби дозволяє ухвалений Верховною Радою закон про деокупацію Донбасу.

Про це розповів адвокат Віктор Чевгуз, передає "Укрінформ".

"Я подав скаргу до Апеляційного суду Луганської області. Я прошу змінити кваліфікацію статті, яку йому інкримінують, і пом'якшити покарання", - сказав захисник.

Він зазначив, що наразі Агєєву інкримінують ч.1 ст. 258 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання від 8 до 15 років за участь у терористичній організації, а також ч. 1 ст. 263 ККУ - незаконне зберігання зброї.

При цьому Чевгуз додав, що Верховна Рада, ухвалюючи закон про деокупацію Донбасу, виключила з його тексту термін "визнати ЛНР/ДНР терористичними організаціями".

А це, на його думку, дозволяє інкримінувати Агєєву ч.1 ст. 260 ККУ, яка передбачає відповідальність від 3 до 5 років за участь у незаконному збройному формуванні.

Як відомо, 26 січня адвокат Віктор Чевгуз повідомив, що російського військовослужбовця Віктора Агєєва суд визнав винним у тероризмі і засудив до 10 років позбавлення волі, його звинуватили у бойових діях на боці угруповання "ЛНР", а також у незаконному зберіганні і носінні вогнепальної зброї та боєприпасів.

За словами адвоката, вирок буде оскаржено "і з питань кваліфікації, і з міри покарання".

Агєєва затримали українські військові у Луганській області, він перебував у СІЗО в Старобільську.

Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Міноборони РФ спростовувало інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в 2016 році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Мати Агєєва Світлана раніше говорила, що син перестав виходити на зв'язок 30 травня 2017 року.

Адвокат Агєєва прогнозував, що його можуть обміняти на одного з ув'язнених в РФ українців.