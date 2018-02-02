За рік українці перетнули кордон із Росією 4 мільйони разів

У 2017 році українці більше 4 мільйонів разів перетнули державний кордон із Росією.

Таку статистику навів 2 лютого в ефірі телеканалу "112 Україна" спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян.

"Минулого року ми зафіксували понад 4 мільйони перетинів кордонів (виїзд і в'їзд) українцями до Російської Федерації. Це не кількість громадян, які їздили до Росії, а кількість перетинів, тому що багато хто їздив по декілька разів", – наголосив Слободян.

Стосовно кількості перетинів кордону громадянами Російської Федерації, то 2017 року, за словами прикордонника, було зафіксовано 1,5 мільйона таких перетинів.

"Це приблизно на рівні позаминулого року", – зазначив Слободян.

Він також вказав, що українські прикордонники протягом 10 років не фіксують мету поїздки громадян (це їхня особиста справа), тільки перевіряють документи на право перетину кордону.

У вересні 2017 року посольство України в Білорусі рекомендувало українським громадянам утриматись від поїздок, пов’язаних з перетинанням білорусько-російського державного кордону, крім як авіаційним транспортом.

Посольство ще раз привернуло увагу громадян до існуючої небезпеки при плануванні поїздок до Російської Федерації, агресія якої проти України триває з 2014 року.