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РФ розмістить військові літаки на спірному острові поблизу Японії

П'ятниця, 2 лютого 2018, 13:11

Літаки Повітряно-космічних сил Росії зможуть базуватися спільно з цивільними на острові Ітуруп, приналежність якого оскаржує Японія.

Це випливає з розпорядження російського уряду, опублікованого на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

У документі йдеться про те, що аеропорт Ітуруп поповнив затверджений в 2007 році перелік аеродромів спільного базування в Сахалінській області.

Поки що незрозуміло, чи буде Росія розміщувати бойові літаки на спірному острові на постійній основі, або ж використовуватиме аеропорт тільки за необхідності. Під час "холодної війни" на Ітурупі розміщувалася радянська військова база.

Указ був опублікований за кілька днів до зустрічі заступників міністрів закордонних справ Японії та РФ, які повинні провести переговори про співпрацю на спірних островах. Ітуруп знаходиться неподалік від острову Хоккайдо – найбільшої японської префектури.

Як відомо, Росія і Японія з середини минулого століття з перервами ведуть переговори про вироблення мирного договору за підсумками Другої світової війни. Основною перешкодою залишається проблема приналежності південної частини Курильських островів - островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групи Хабомаї.

В даний час на Курилах розгорнута 18-я кулеметно-артилерійська дивізія РФ, що входить до складу Східного військового округу РФ.

У 2016 році Росія оголосила про розміщення на островах Ітуруп і Кунашир берегових ракетних комплексів "Бал" і "Бастіон"Тихоокеанського флоту ВМФ РФ.

Цей крок викликав невдоволення Японії, яка заявила, що розгляне можливість застосування "заходів у відповідь".

Росія у свою чергу незадоволена тим, що Японія дозволяє США використовувати свою територію як базу для американських військових під приводом протидії Північній Кореї.

Європейська правда

Теми: РосіяЯпонія
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