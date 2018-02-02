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На вихідних українців чекає тепла і мокра погода

П'ятниця, 2 лютого 2018, 16:47

Протягом вихідних територія України залишиться в теплій повітряній масі, подекуди очікуються дощі з мокрим снігом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у суботу, 3 лютого, в західних областях України дощ і мокрий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті - сильні опади, в горах - дуже сильний мокрий сніг, заметілі; на решті території без опадів, лише вдень у північних областях невеликі опади переважно у вигляді дощу. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у південних, східних областях і в Карпатах пориви 15-22 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, в південній частині 8-13° тепла.

У Києві 3 лютого без опадів, лише ввечері невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

 
Погода на 3 лютого

У неділю, 4 лютого, в західних областях прогнозується мокрий сніг, заметілі, вночі місцями сильні опади; на дорогах ожеледиця. Вітер південний (у західній частині північно-західний), 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу. У Вінницькій області і північних регіонах вночі очікується дощ, місцями сильний, удень - також дощ із переходом у мокрий сніг, температура вночі та вдень 0-6° тепла. На решті території - дощі, температура протягом доби 5-10° тепла.

У Києві 4 лютого дощ із переходом у мокрий сніг. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/с . Температура вночі та вдень 2-4° тепла.

 
Погода на 4 лютого

Теми: погода
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