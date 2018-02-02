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В Держбюро розслідувань запевняють, що їхні кадри "кують" не політики

П'ятниця, 2 лютого 2018, 17:34

Керівники Державного бюро розслідувань запевняють, що є незалежними та вільними від політичного впливу.

Про це йдеться у матеріалі УП "Між незалежністю і політиками. Чи почне Держбюро розслідувань саджати чиновників?".

Зокрема директор ДБР Роман Труба заперечує, що до його призначення має відношення кум народного депутата Сергія Пашинського Ігор Щербина:

"Ми працювали разом два місяці, а далі його звільнили (люстрували – УП). Він не може бути причетним до мого призначення, бо я з ним знайомий лише два місяці. Людина не може комусь довіряти настільки широко за такий короткий період", – зазначив Труба.

Колишній генпрокурор Олег Махніцький, якому закидають кадрові рекомендації керівнику ДБР, заявив, що не бере участі в жодних процесах у бюро.

"Будуть звертатися – буду допомагати. Я не є радником голови ДБР, а та інформація, яку поширюють, є помилковою. Ми зрідка спілкуємося – бачилися з Трубою кілька разів після його призначення, може рази два", – сказав Махніцький.

Він запевняє, що Трубу помилково пов'язують з "Народним фронтом".

"Вони зі Щербиною разом працювали, напевно, через це і пов'язують. Але наскільки мені відомо, а він би від мене не приховував, якби мав стосунки з будь-якими політиками, на 99% ніякого відношення до політиків він не має", – зазначив Махніцький.

Перша заступниця керівника бюро Ольга Варченко, яку фахівці та представники громадськості вважають людиною депутата від БПП Олександра Грановського, у коментарі УП зазначила, що знає депутата, але "не знайома з ним особисто, тим паче, не є його людиною".

"Ніхто не бачив нас разом та не навів жодного прикладу його втручання в мою роботу чи впливу на мене. У нас немає спілкування".

Водночас Варченко уникнула запитання, чи спілкувалася з Грановським без особистих зустрічей.

"Управління (Генпрокуратури – УП), у якому раніше я працювала, має досвід (проведення спільних спеціальних операцій разом з НАБУ). Невже ви вважаєте, що якби хоч щось із розмов щодо Грановського, Кононенка чи інших політиків мало б місце, НАБУ працювало б з такими людьми?" – парирувала вона.

За словами очільників ДБР, в бюро сподіваються розпочати роботу з чистого аркуша і внести зміни до законодавства, щоб старі справи завершила розслідувати Генпрокуратура.

Також потрібно прийняти зміни до закону про оперативно-розшукову діяльність – включити в нього Державне бюро розслідувань, що остаточно відкриє для ДБР можливість проводити оперативно слідчі дії.

Детальніше про те, чию діяльність буде розслідувати ДБР, про перші конфлікти в керівництві бюро та про можливі ризики для Національного антикорупційного бюро читайте тут.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП
Теми: ДБР
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