Справу щодо резонансної ДТП у Харкові передали до суду

Обвинувальний акт стосовно підозрюваних у ДТП в центрі Харкова Олени Зайцевої та Геннадія Дронова передали до Київського районного суду міста.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"2 лютого 2018 року о 16.00 годині в провадження Київського районного суду м. Харкова надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно Зайцевої О.О. та Дронова Г.О. за ч.3 ст.286 КК України", - йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт розподілений на суддю Віктора Попраса.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

16 листопада до оголошення рішення апеляційного суду Дронов заявив, що може оголосити голодування.

16 листопада Апеляційний суд Харківської області відмовився пом'якшити запобіжний захід стосовно для водія Volkswagen Touareg.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі водія авто Lexus Олени Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.

Підозрювана в скоєнні ДТП Олена Зайцева визнає свою провину в скоєному.