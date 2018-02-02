У НАБУ заявляють, що мають ще одну справу щодо Мінекології періоду Злочевського

У Національному антикорупційному бюро розповіли, що розслідують ще одну справу щодо можливих зловживань у Міністерстві екології у часи, коли ним керував Микола Злочевський - соратник екс-президента Віктора Януковича.

Про це НАБУ повідомило у відповідь на запит програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший".

"Наразі детективи НАБУ розслідують факти зловживань, які, за версією слідства, мали місце при закупівлі Мінекології у 2011 році коштом державного бюджету послуг із дистанційного зондування землі", - зазначили у відомстві.

Справу розслідують за статтями "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (в особливо великому розмірі, вчинені організованою групою)", легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (в особливо великому розмірі, вчинені організованою групою)", "зловживання владою або службовим становищем", "службове підроблення (що спричинило тяжкі наслідки)".

У НАБУ сказали, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні. Станом на 2 лютого 2018 року, про підозру нікому не повідомляли.

НАБУ отримало цю справу від Генпрокуратури вкінці 2015 року за підслідністю. Тоді ж, як зазначають журналісти, бюро передали ще одне кримінальне провадження, відкрите ГПУ, за фактами можливих зловживань при видачі у 2010-2012 роках спеціальних дозволів на користування надрами суб’єктам господарювання.

Це провадження закрили у серпні 2017 року за рішенням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як відомо, у січні 2015 ГПУ оголосила Злочевського у розшук.

Раніше повідомлялося, що Злочевський зустрічався з Кононенком у Відні, що сам Кононенко спростовував.

Після цієї зустрічі, восени 2017 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.

Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

У січні 2018 року, Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.

Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.