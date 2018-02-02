Нові санкції проти РФ можуть зашкодити американському бізнесу – Мінфін США

Розширення санкцій на нові випуски облігацій державного боргу Росії можуть негативно вплинути на глобальні фінансові ринки та компанії.

Про це повідомляється у доповіді Міністерства фінансів США, яку поширило видання Bloomberg.

"З огляду на величину російської економіки, її взаємозв'язок і поширеність на світових ринках активів та ймовірну велику піддатливість світових фірм перед американськими санкціями, масштаби наслідків через розширення санкцій для суверенних боргів та деривативів є невизначеними, їхні наслідки можуть обмежити як Російську Федерацію, так і американських інвесторів та компаній", - йдеться у звіті.

Крім того, у Мінфіні США зазначили, що подальші санкції можуть вплинути на економічне зростання Росії, дестабілізувати фінансові ринки та збільшити навантаження на російський банківський сектор.

Як відомо, 29 січня Міністерство фінансів США опублікувало "кремлівську доповідь", в якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.