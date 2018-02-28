Нафтогаз виграв історичну суперечку з Газпромом

Нафтогаз виграв суперечку з російським "Газпромом".

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз", передає "Економічна правда".

"Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту", - зазначили в прес-службі.

"За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2.56 млрд доларів на користь Нафтогазу", - додали в НАК.

Зазначається, що Арбітражний суд відхилив вимоги Газпрому щодо штрафів за начебто незаконно відібрані Нафтогазом обсяги транзитного газу.

На сьогодні між Нафтогазом та Газпромом діє два контракти: на постачання газу та на його транзит територією України. У 2014 році у Стокгольмі були ініційовані провадження щодо кожного з них.

Зокрема, у транзитному спорі йдеться про недопостачання та недоплату за послуги транзиту в 2009-2016 роках.

Як повідомляли у Нафтогазі, транзитний контракт передбачає, що у разі зміни умов формування транзитних тарифів у Європі Україна має право вимагати перегляду тарифу. Після підписання контракту був прийнятий так званий Третій енергопакет, і умови формування транзитних тарифів в Європі суттєво змінилися.

Тому Нафтогаз і вимагав привести транзитний тариф у відповідність до європейських умов. Газпром відмовлявся переглядати тариф вже понад 5 років. Саме через це Нафтогаз звернувся до Стокгольмського арбітражу.

НАК також вимагав привести транзитний контракт у відповідність до європейського законодавства, яке Україна імплементувала у зв'язку з приєднанням до Енергетичного співтовариства.

У цій справі Нафтогаз вимагав стягнути з Газпрому 16 млрд доларів, зустрічна вимога російської компанії - 6 млн дол.

Контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" був підписаний у 2009 році керівниками вказаних компаній за підсумками переговорів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна. Він розрахований на десять років – до кінця 2019 року.

Нагадаємо, 22 грудня минулого року Стокгольмський арбітраж ухвалив остаточне рішення щодо першого контракту - на постачання газу.

Подробиці справи за контрактом на поставку газу можна прочитати за посиланням.