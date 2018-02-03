Полторак зустрівся з міністром оборони США

Міністр оборони України Степан Полторак у п'ятницю провів особисту зустріч з главою американського оборонного відомства Джеймсом Меттісом.

Переговори відбулися в Пентагоні, передає Укрінформ.

Глави оборонних відомств не виступили з ремарками після зустрічі, як передбачалося раніше. Втім, перед цим сторони висловили сподівання на подальшу плідну двосторонню співпрацю.

Глава Пентагону також зазначив, що Сполучені Штати продовжать політику тиску на Росію через її агресію проти України. Крім того, він звернув увагу на реформи в Україні та необхідність антикорупційних зусиль.

Раніше передбачалося, що сторони мали серед іншого обговорити постачання американської оборонної зброї в Україну.

Як відомо, 23 грудня у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

17 січня 2018 року начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що Збройні сили України проводять підготовку до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.