Комі відреагував на публікацію доповіді про упередженість ФБР до Трампа

Колишній директор ФБР Джеймс Комі розкритикував публікацію республіканцями доповіді про нібито упередженість бюро в ході розслідування втручання РФ у вибори в США.

Про це він написав у twitter.

"Це все? Неправдивий меморандум, що вводить в оману, розколов комітет з розвідки, зруйнував довіру в розвідувальному співтоваристві, пошкодив взаєминам з судами FISA і непростимо оприлюднив засекречене розслідування. Навіщо?", - написав Комі.

"Міністерство юстиції та ФБР повинні продовжувати виконувати свою роботу", - додав він.

That’s it? Dishonest and misleading memo wrecked the House intel committee, destroyed trust with Intelligence Community, damaged relationship with FISA court, and inexcusably exposed classified investigation of an American citizen. For what? DOJ & FBI must keep doing their jobs. — James Comey (@Comey) February 2, 2018

Як повідомлялось, республіканці палати представників США оприлюднили секретну доповідь, у якій звинувачуються найвищі посадові особи ФБР та Міністерства юстиції в упередженості на ранніх стадіях розслідування про зв'язки команди Трампа з Росією та втручання у вибори.

Документ стверджує, що високопоставлені чиновники уряду сприяли в основному демократам. У доповіді співробітники федеральних правоохоронних органів звинувачуються у перевищенні повноважень, коли вони звернулися за дозволом на спостереження за екс-радником кампанії Трампа - Картером Пейджем.

Нагадаємо, в травні минулого року президент США звільнив Комі, який займався розслідуванням у справі контактів членів команди Трампа з офіційними представниками Росії, з посади директора бюро.

Після цього Комі звинуватив Трампа в спробі вплинути на хід розслідування.