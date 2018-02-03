Комі відреагував на публікацію доповіді про упередженість ФБР до Трампа

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Субота, 3 лютого 2018, 02:44

Колишній директор ФБР Джеймс Комі розкритикував публікацію республіканцями доповіді про нібито упередженість бюро в ході розслідування втручання РФ у вибори в США.

Про це він написав у twitter.

"Це все? Неправдивий меморандум, що  вводить в оману, розколов комітет з розвідки, зруйнував довіру в розвідувальному співтоваристві, пошкодив взаєминам з судами FISA і непростимо оприлюднив засекречене розслідування. Навіщо?", - написав Комі.

"Міністерство юстиції та ФБР повинні продовжувати виконувати свою роботу", - додав він.

Як повідомлялось, республіканці палати представників США оприлюднили секретну доповідь, у якій звинувачуються найвищі посадові особи ФБР та Міністерства юстиції в упередженості на ранніх стадіях розслідування про зв'язки команди Трампа з Росією та втручання у вибори.

Документ стверджує, що високопоставлені чиновники уряду сприяли в основному демократам. У доповіді співробітники федеральних правоохоронних органів звинувачуються у перевищенні повноважень, коли вони звернулися за дозволом на спостереження за екс-радником кампанії Трампа - Картером Пейджем.

Нагадаємо, в травні минулого року президент США звільнив Комі, який займався розслідуванням у справі контактів членів команди Трампа з офіційними представниками Росії, з посади директора бюро.

Після цього Комі звинуватив Трампа в спробі вплинути на хід розслідування.

Теми: Трамп США Росія
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