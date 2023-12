Комі відреагував на публікацію доповіді про упередженість ФБР до Трампа

Колишній директор ФБР Джеймс Комі розкритикував публікацію республіканцями доповіді про нібито упередженість бюро в ході розслідування втручання РФ у вибори в США.

Про це він написав у twitter.

"Це все? Неправдивий меморандум, що вводить в оману, розколов комітет з розвідки, зруйнував довіру в розвідувальному співтоваристві, пошкодив взаєминам з судами FISA і непростимо оприлюднив засекречене розслідування. Навіщо?", - написав Комі.

"Міністерство юстиції та ФБР повинні продовжувати виконувати свою роботу", - додав він.

That’s it? Dishonest and misleading memo wrecked the House intel committee, destroyed trust with Intelligence Community, damaged relationship with FISA court, and inexcusably exposed classified investigation of an American citizen. For what? DOJ & FBI must keep doing their jobs.