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У штабі АТО повідомили про загибель бійця ЗСУ

Субота, 3 лютого 2018, 07:07

Внаслідок підриву у зоні АТО загинув один український військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За уточненою інформацією, 1 лютого внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої, нажаль, загинув військовослужбовець Збройних Сил України", - повідомили у штабі.

Як повідомляв раніше голова Луганської обласної ВЦА Юрій Гарбуз, 1 лютого в зоні АТО загинув Олександр Миколайович Рибальченко, 1994 року народження, військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади, уродженець Луганської області.

Як повідомлялось, 1 лютого, бойовики 4 рази порушили перемир'я, застосовуючи міномети калібру  120 мм і 82 мм.

У першій половині доби 2 лютого бойовики обстрілювали українських військових із мінометів та піхотного озброєння, поранивши 3 бійців ЗСУ.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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