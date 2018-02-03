У штабі АТО повідомили про загибель бійця ЗСУ

Внаслідок підриву у зоні АТО загинув один український військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За уточненою інформацією, 1 лютого внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої, нажаль, загинув військовослужбовець Збройних Сил України", - повідомили у штабі.

Як повідомляв раніше голова Луганської обласної ВЦА Юрій Гарбуз, 1 лютого в зоні АТО загинув Олександр Миколайович Рибальченко, 1994 року народження, військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади, уродженець Луганської області.

Як повідомлялось, 1 лютого, бойовики 4 рази порушили перемир'я, застосовуючи міномети калібру 120 мм і 82 мм.

У першій половині доби 2 лютого бойовики обстрілювали українських військових із мінометів та піхотного озброєння, поранивши 3 бійців ЗСУ.