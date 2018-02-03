США: Будь-яка ядерна атака з боку КНДР стане "кінцем режиму"

Будь-яка ядерна атака з боку КНДР проти Сполучених Штатів або їх союзників матиме наслідком "кінець цього режиму".

Про це йдеться у новій ядерній доктрині США, пише АР.

У звіті наголошується, що Північна Корея є "ясною і серйозною загрозою" для США та її союзників.

У документі також вказується, що Китай став потенційним ядерним противником США і що арсенал Сполучених Штатів готовий запобігти "помилковим висновкам Пекіна" про те, що він може отримати вигоду, використовуючи свою ядерну зброю в Азії, або про те, що "використання ядерної зброї є прийнятним".

У доктрині також зазначено, що адміністрація Трампа продовжить політику щодо ядерної зброї попередника Барака Обами, але займатиме "більш агресивну позицію щодо Росії".

"Росія має знати, що зіткнеться з неприйнятно тяжкими наслідками, якщо буде загрожувати навіть незначним ядерним нападом в Європі", - наголошується у документі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що висновки нової американської ядерної доктрини базуються "на реалістичних оцінках міжнародної обстановки в сфері безпеки, необхідності стримувати використання найбільш руйнівної зброї на Землі і на давній прихильності США до ядерного нерозповсюдження".

"Протягом останнього десятиліття, попри зусилля США щодо скорочення ролі і кількості ядерної зброї, інші ядерні держави нарощували свої запаси, збільшували популярність ядерної зброї у своїх стратегіях у сфері безпеки, а в деяких випадках здійснювали розробку нових ядерних можливостей, які загрожують іншим народам. Тим часом, послідовні адміністрації США відклали таку необхідну модернізацію нашої ядерної зброї, інфраструктури і систем доставки (...) Ядерна доктрина 2018 року вирішує ці питання", - заявив Трамп, пише Інтерфакс-Україна.

За словами президента США, документ підтверджує прихильність США контролю над озброєнням і нерозповсюдженням ядерної зброї, підтримує мораторій на ядерні випробування і зобов'язується активізувати зусилля щодо запобігання, виявлення і реагування на ядерний тероризм.

Українська правда