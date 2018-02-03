В СЦКК заявили, що Донбас "на межі екологічної катастрофи"

Ігнорування бойовиками ОРДО заявок на проведення ремонтних робіт на об’єктах інфраструктури у найближчій перспективі може призвести до аварійних ситуацій з непередбачуваними наслідками.

Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК, яку оприлюднили у прес-центрі штабу АТО 3 лютого.

"Термінового реагування потребує ситуація, що склалася на об’єктах шламонакопичувача 3-ї черги промислових відходів коксохімічного виробництва ТОВ НПО "Інкор і Ко" біля н.п.Новгородське", - заявили в СЦКК.

За даними СЦКК, велика кількість опадів та сезонні коливання температури потребують негайного проведення робіт з обслуговування та поточного ремонту об’єктів шламонакопичувача, серед яких - відновлення всмоктуючого пристрою трубопроводу повернення освітленої води з шламонакопичувача до підприємства для переливу хімічнонебезпечних речовин через дамбу, обстеження дамби та шламопроводів; відбір проб рідини та твердих відкладень та відсипання глиною дамби шламонакопичувача.

"Українська сторона СЦКК та представники аварійно-рятувальної служби виробництва скоординували порядок дій щодо проведення обслуговування та ремонту зазначених об’єктів. Проте проведення робіт неможливе - до цього часу гарантії безпеки з боку ОРДО відсутні", - заявили в СЦКК.

"Подібні дії ватажків ОРДО можуть призвести до екологічної катастрофи на Донбасі, наслідки якої відчують на собі всі мешканці по обидва боки сторони лінії розмежування", - підкреслюється у заяві.

Українська правда